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Лукаку: «Был уверен на 100%, что однажды стану лучшим форвардом в истории сборной Бельгии»

29 Декабря 2020, 14:45,

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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку не сомневался в том, что станет лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии.

- Я не думаю о цифрах. Мое преимущество в том, что я стал профессионалом в юном возрасте. Несмотря на сложности в «Манчестер Юнайтед» на заре карьеры, я был уверен на 100%, что однажды стану лучшим форвардом в истории национальной команды. Если вы 11 лет профессионально играете в футбол, есть смысл побить некоторые рекорды, - заявил бельгиец Voetabal Magazine.

Ромелу Лукаку 27 лет, в сборной Бельгии он провел 89 матчей и стал автором 57 голов. За свою карьеру Лукаку поиграл в «Андерлехте», «Челси», «Вест Бромвиче», «Эвертоне» и «МЮ».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Сборная Бельгии, Ромелу Лукаку
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