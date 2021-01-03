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​Конте – Видалю: «Играй и не ******** меня»

03 Января 2021, 16:35,

Global Look Press

Главный тренер «Интера» Антонио Конте выругался в адрес полузащитника своей команды Артуро Видаля по ходу матча против «Кротоне».

«Интер» разгромил соперника со счётом 6:2, но первый тайм складывался для миланской команды непросто. Когда «Кротоне» забил второй свой гол с пенальти и сравнял счёт, Артуро Видаль начал жаловаться арбитру, усмотревшему фол в исполнении чилийца в штрафной площади после обращения к ВАР.

«Хватит! Играй и не ******** [доставай] меня», - сказал Конте Видалю, если верить ряду итальянских СМИ.

«Интер» на текущую минуту занимает первое место в Серии А, но «Милану» ещё предстоит провести свой матч тура.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Артуро Видаль
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