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Фонсека: «Играли мужчины против мальчиков»

20 Декабря 2020, 22:59,

Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека был зол после поражения от «Аталанты» (1:4) в Серии А. «Волки» быстро открыли счет и могли его удваивать, но «ослабили хватку» и провалили второй тайм.

- Не желаю искать оправданий. Команда играла в хорошем темпе в первом тайме, но затем выглядела по-детски, играли мужчины против мальчиков, - заявил португалец Sky Sport Italia. - Команда выглядела расслабленно, неагрессивно, что смерти подобно против команд, как «Аталанта». Дело не в физике, а в психологии и отношении к делу. Мы хорошо работали на протяжении 25 минут, а затем все полностью изменилось. Подобное не должно случиться снова.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Аталанта, Паулу Фонсека
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