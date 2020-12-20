Чудо-тайм Иличича и 10 минут Миранчука: «Аталанта» уничтожила «Рому» после выхода словенца

В матче 13-го тура чемпионата Италии сошлись «Аталанта» Алексея Миранчука и «Рома».

Самая разрываемая скандалами команда Серии А – «Аталанта» Алексея Миранчука. СМИ трубят, что лидер команды Алехандро Гомес дерётся с тренером Джан Пьеро Гасперини, а внутри коллектива поддержку аргентинцу выказывает Йосип Иличич. Драка с 62-летним тренером не красит любого спортсмена, а тут ещё и два лидера нападения ополчились против наставника. «Аталанта» рискует загнать себя в бедственное положение.

Последний матч против «Ювентуса» бергамаски проводили без Иличича, Гомес появился только на замену. Но даже в таких условиях Алексей Миранчук в старте не вышел. Россиянин появился за 20 минут до конца матча и совсем не впечатлил. Видимо, перенесённый коронавирус даёт о себе знать. С «Ювентусом» бергамаски устояли (Криштиану Роналду простил нереализованным пенальти), теперь предстоял визит ещё одного сложного соперника – «Ромы».

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Гасперини опять начал матч без Гомеса (решение тренера), Иличича (на замене) и Алексея Миранчука (мы привыкли). А «Рома» начала матч с быстрого гола, соавтором которого стал тоже не чужой русскому болельщику футболист. Генрих Мхитарян с левого края отличный кросс выполнил, Эдин Джеко продавил защитников и точно пробил – 0:1. Уже на третьей минуте «Рома» вышла вперёд и продолжала атаковать. Спинаццола обязан был удваивать преимущество, но выскочив на отскок после дальнего удара Педро не разобрался, промахнувшись по опустевшему створу.

«Аталанта» разгонялась очень долго. Малиновский и Пессина били со средней дистанции, но опасного ничего не было. Защитники блокировали, Миранте почти в игру не вступал. Но во втором тайме всё изменилось. Неожиданно и кардинально. Гасперини выпустил Иличича и Паломино, преобразив игру в атаке. Уже через 15 минут Йосип оформил первый ассист. Пришёл с правого фланга и покатил в центр на Сапату, а Дуван мощнейшим ударом пробил под перекладину – 1:1.

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Проходит ещё 10 минут и у Йосипа Иличича в активе значится вторая голевая передача. В этот раз его кросс с правого края завершил точным ударом Робин Госенс. А добивает гостей Луис Муриэль. Колумбиец только появился на замену, перехватил передачу в центре поля, убежал на рандеву с голкипером, легко обыграл Миранте и поразил пустые ворота – 3:1. Невероятное преображение «Аталанты» и катастрофическое безволие «Ромы», которая ничего не делала. Только вынимала мячи из сетки.

Алексей Миранчук появился, когда дело уже было сделано. Десять минут отвёл ему Гасперини, успел россиянин прочувствовать волевую победу, но не поучаствовать в ней. А Йосип Иличич закрепился в звании главного героя, забив четвёртый мяч после шикарного сольного прохода. 1+2 по системе гол+пас у словенца за тайм. «Аталанта» благодаря этому успеху поднялась на седьмое место.