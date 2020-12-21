Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Миранчук прокомментировал разгромную победу над «Ромой»

21 Декабря 2020, 08:10,

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Российский хавбек Алексей Миранчук, выступающий за «Аталанту», прокомментировал победу над «Ромой» в поединке 13-го тура чемпионата Италии. Клуб из Бергамо выиграл со счетом 4:1.

«Отличная работа, парни. Продолжим в том же духе еще раз в текущем году», - гласит сообщение 25-летнего полузащитника в «Инстаграме».

«Аталанта» набрала 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч бергамаски проведут на выезде против «Болоньи». Игра состоится 23-го декабря.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Алексей провел четыре поединка, отметившись одним забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алексей Миранчук
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