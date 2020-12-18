Матч «Удинезе» — «Аталанта» перенесён на 20 января

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18 Декабря 2020, 22:23,
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Игра десятого тура Серии А между «Удинезе» и «Аталантой», несостоявшаяся шестого декабря из-за плохой погоды, пройдёт двадцатого января, сообщает сайт SkySport Italy.
Причиной переноса игры стал ливень, в связи с чем провести игру было очень сложно. Два раза её откладывали, а затем лига приняла решение о переносе матча.
«Удинезе» после одиннадцати игр располагается на десятой строчке с четырнадцатью очками, а «Аталанта» после двенадцати проведённых матчей занимает восьмое место с восемнадцатью очками, отставая от идущей в зоне Лиги чемпионов «Ромы» на шесть очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Удинезе, Аталанта