Гасперини: «Я очень счастлив игрой Малиновского и Миранчука»

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20 Декабря 2020, 22:48,
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Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини подвёл итоги матча с «Ромой» (4:1).
- Мы пропустили гол спустя пять минут после начала матча, а Леонардо Спинаццола зарядил в штангу. Но после этого мы не выпускали игру из-под контроля. Это правда, что мы не были столь опасны, как нам бы хотелось того в первом тайме. К тому же «Рома» откатилась назад, чтобы уберечь удобный счет, и играла на контратаках. Фундамент камбэка мы заложили в первом тайме, а не после перерыва, - сказал тренер в телеэфире.
- Я очень счастлив игрой Малиновского и Миранчука, который до вторника был изолирован из-за коронавируса. Чем больше у меня кадровый выбор, тем больше шансов, что мы сыграем хорошо, - добавил Гасперини.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Руслан Малиновский, Джанпьеро Гасперини