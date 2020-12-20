Гасперини: «Я очень счастлив игрой Малиновского и Миранчука»

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини подвёл итоги матча с «Ромой» (4:1).

- Мы пропустили гол спустя пять минут после начала матча, а Леонардо Спинаццола зарядил в штангу. Но после этого мы не выпускали игру из-под контроля. Это правда, что мы не были столь опасны, как нам бы хотелось того в первом тайме. К тому же «Рома» откатилась назад, чтобы уберечь удобный счет, и играла на контратаках. Фундамент камбэка мы заложили в первом тайме, а не после перерыва, - сказал тренер в телеэфире.

- Я очень счастлив игрой Малиновского и Миранчука, который до вторника был изолирован из-за коронавируса. Чем больше у меня кадровый выбор, тем больше шансов, что мы сыграем хорошо, - добавил Гасперини.