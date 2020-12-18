Папу Гомес стал автором лучшего достижения Серии А за четыре года

Полузащитник «Аталанты» Алехандро «Папу» Гомес - единственный игрок Серии А, который сделал более 40 голевых передач с начала сезона 2016/17. При этом за этот же период аргентинец забил 40 мячей, сообщает Squawka Football.

В текущем розыгрыше Серии А Алехандро провёл 10 игр, отметился четырьмя голами и отдал 2 голевые передачи. «Аталанта» занимает восьмое место с восемнадцатью очками, отставая от идущей в зоне Лиги чемпионов «Ромы» на шесть очков. В последнее время появляются слухи о том, что Папу Гомес намерен уйти из команды в следующем месяце после конфликта в перерыве матча с «Митьюлландом» (1:1) в Лиге чемпионов.