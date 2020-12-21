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Влашич может заменить Гомеса в «Аталанте»

21 Декабря 2020, 00:30,

Global Look Press

Скандальный капитан «Аталанты» Алехандро Гомес, скорее всего, сменит клуб в зимнее трансферное окно, так как стороны «сожгли мосты», и Папу даже не включили в заявку на матч с «Ромой» (4:1) в воскресенье. Gazzetta dello Sport считает, что за Гомеса можно выручить около 10 млн евро, и от этой суммы можно отталкиваться в поисках замены лидеру команды.

«Аталанта» рассматривает варианты с Виктором Коваленко из «Шахтёра», бывшего игрока «Палермо» Франко Васкеса, Гастона Рамиреса из «Сампдории» и хорватского полузащитника ЦСКА Николу Влашича, за которого придется раскошелиться примерно в два раза больше, чем удастся выручить за Гомеса.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Аталанта, Никола Влашич, Алехандро Гомес
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