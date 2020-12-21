Влашич может заменить Гомеса в «Аталанте»

Скандальный капитан «Аталанты» Алехандро Гомес, скорее всего, сменит клуб в зимнее трансферное окно, так как стороны «сожгли мосты», и Папу даже не включили в заявку на матч с «Ромой» (4:1) в воскресенье. Gazzetta dello Sport считает, что за Гомеса можно выручить около 10 млн евро, и от этой суммы можно отталкиваться в поисках замены лидеру команды.

«Аталанта» рассматривает варианты с Виктором Коваленко из «Шахтёра», бывшего игрока «Палермо» Франко Васкеса, Гастона Рамиреса из «Сампдории» и хорватского полузащитника ЦСКА Николу Влашича, за которого придется раскошелиться примерно в два раза больше, чем удастся выручить за Гомеса.