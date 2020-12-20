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Алексей Миранчук вышел на замену в матче с «Ромой»

20 Декабря 2020, 21:49,

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Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле в матче 13-го тура Серии А против «Ромы». У экс-игрока «Локомотива» будет не так много времени проявить себя, так как он вышел на поле только на 81-й минуте, заменив Руслана Малиновского.

Напомним, что в дебютном матче с «Мидтьюлландом» Миранчук сразу отметился забитым голом. Недавно россиянин переболел коронавирусом, пропустив около месяца.

«Аталанта» пропустила мяч от Эдина Джеко уже на третьей минуте, а в середине второго тайма за 13 минут забила три гола и ведет 3:1.

В случае победы бергамаски наберут 21 очко и вплотную подберутся к еврокубковой зоне.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Аталанта, Алексей Миранчук
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