​Пирло: «Промах Мораты меня очень разозлил»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после ничьей с «Аталантой» (1:1) отреагировал на промах нападающего Альваро Мораты. Оказавшись перед пустыми воротами, испанский форвард решил бить пяткой, но промахнулся.

«Это меня очень разозлило. Мы не можем позволять себе такое, потому что такие моменты могут определять ход игры. Чтобы принять правильное решение в конкретной ситуации, тебе нужно подходить к ней с ясной головой. Морате это не удалось. Но он провёл отличную игру. Такие эпизоды иногда случаются», - сказал Пирло на пресс-конференции.

В субботу, девятнадцатого декабря, «Ювентус» проведёт гостевой матч против «Пармы».