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​Пирло: «Промах Мораты меня очень разозлил»

17 Декабря 2020, 00:24,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после ничьей с «Аталантой» (1:1) отреагировал на промах нападающего Альваро Мораты. Оказавшись перед пустыми воротами, испанский форвард решил бить пяткой, но промахнулся.

«Это меня очень разозлило. Мы не можем позволять себе такое, потому что такие моменты могут определять ход игры. Чтобы принять правильное решение в конкретной ситуации, тебе нужно подходить к ней с ясной головой. Морате это не удалось. Но он провёл отличную игру. Такие эпизоды иногда случаются», - сказал Пирло на пресс-конференции.

В субботу, девятнадцатого декабря, «Ювентус» проведёт гостевой матч против «Пармы».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Альваро Мората, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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Juve164
17 Декабря 2020, 00:43

Был всё равно офсайд и Мората это понимал, как и Пирло

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