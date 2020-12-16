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​Миранчук, победивший коронавирус, вышел на замену в игре с «Ювентусом»

16 Декабря 2020, 22:06,

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук победил коронавирусную инфекцию и накануне начал работать с командой. Футболист начинал гостевой матч Серии А против «Ювентуса» на скамейке запасных, но появился на поле по ходу игры. Миранчук вышел на замену вместо Руслана Малиновского за двадцать минут до конца второго тайма.

После сентябрьского перехода из московского «Локомотива» в «Аталанту» Миранчук успел провести за итальянский клуб четыре матча и забить два гола.

Следить за игрой «Ювентус» - «Аталанта» во всех красках можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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Bettega
16 Декабря 2020, 22:35

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