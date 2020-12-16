Миранчук помог «Аталанте» сыграть вничью с «Ювентусом»

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16 Декабря 2020, 22:28,
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В центральном матче дня в Серии А «Ювентус» принимал «Аталанту».
Протокол игры
|(1:0) Кьеза Федерико 29'
|57' Фройлер Ремо (1:1)
Щесны Войцех • Де Лихт Маттайс • Бонуччи Леонардо • Данило Луис • Куадрадо Хуан • Маккенни Уэстон • 80'Мело Артур 27' ( Рабио Адриен ( 27' ) • 46'Бентанкур Родриго • Кьеза Федерико 75' ( Алекс Сандро ( 75') • Мората Альваро 60' 84' ( Дибала Пауло ( 84') • Роналду Криштиану
Запасные: Radu Dragusin • Ремзи Аарон • Портанова Маноло • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • Бернардески Федерико • Буффон Джанлуиджи • Кулушевски Деян
Голлини Пьерлуиджи • Джимсити Берат • Ромеро Кристиан • 38'Паломино Хосе • Хатебур Ханс • Де Рон Мартен • 52'Фройлер Ремо • Госенс Робин • Пессина Маттео 53' ( Гомес Алехандро ( 53') • Малиновский Руслан 71' ( Муриэль Луис ( 71') • Сапата Дуван 71' ( Миранчук Алексей ( 71')
Запасные: Спортьелло Марко • Manu Gyabuaa • Депаоли Фабио • Ламмерс Сэм • Шутало Бошко • Мохика Хоан • Росси Франческо
16 декабря. Стадион "Альянц Стэдиум".
Соперники выглядели неплохо и регулярно создавали остроту впереди. Гол Федерико Кьезы на 29-й минуте обеспечил туринцам перевес в счете, но спустя полчаса Ремо Фройлер отыграл этот гандикап. Криштиану Роналду упустил верный шанс вырвать победу, не реализовав 11-метровый - 1:1.
Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле впервые после болезни и провел 19 минут. «Ювентус» догнал «Интер» на втором месте, бергамаски - восьмые.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Аталанта, Алексей Миранчук