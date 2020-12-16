Миранчук помог «Аталанте» сыграть вничью с «Ювентусом»

В центральном матче дня в Серии А «Ювентус» принимал «Аталанту».

Соперники выглядели неплохо и регулярно создавали остроту впереди. Гол Федерико Кьезы на 29-й минуте обеспечил туринцам перевес в счете, но спустя полчаса Ремо Фройлер отыграл этот гандикап. Криштиану Роналду упустил верный шанс вырвать победу, не реализовав 11-метровый - 1:1.

Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле впервые после болезни и провел 19 минут. «Ювентус» догнал «Интер» на втором месте, бергамаски - восьмые.