Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Миранчук помог «Аталанте» сыграть вничью с «Ювентусом»

16 Декабря 2020, 22:28,

Instagram

В центральном матче дня в Серии А «Ювентус» принимал «Аталанту».

Протокол игры  
Ювентус 1:1 Аталанта
(1:0) Кьеза Федерико 29'    
    57' Фройлер Ремо (1:1)
Щесны Войцех Де Лихт Маттайс Бонуччи Леонардо Данило Луис Куадрадо Хуан Маккенни Уэстон   80' Мело Артур   27' (Рабио Адриен (   27'   46') Бентанкур Родриго Кьеза Федерико   75' (Алекс Сандро (   75') Мората Альваро   60'   84' (Дибала Пауло (   84') Роналду Криштиану
Запасные: Radu Dragusin Ремзи Аарон Портанова Маноло Фработта Джанлука Пинсольо Карло Бернардески Федерико Буффон Джанлуиджи Кулушевски Деян
Голлини Пьерлуиджи Джимсити Берат Ромеро Кристиан   38' Паломино Хосе Хатебур Ханс Де Рон Мартен   52' Фройлер Ремо Госенс Робин Пессина Маттео   53' (Гомес Алехандро (   53') Малиновский Руслан   71' (Муриэль Луис (   71') Сапата Дуван   71' (Миранчук Алексей (   71')
Запасные: Спортьелло Марко Manu Gyabuaa Депаоли Фабио Ламмерс Сэм Шутало Бошко Мохика Хоан Росси Франческо
16 декабря. Стадион "Альянц Стэдиум".

Соперники выглядели неплохо и регулярно создавали остроту впереди. Гол Федерико Кьезы на 29-й минуте обеспечил туринцам перевес в счете, но спустя полчаса Ремо Фройлер отыграл этот гандикап. Криштиану Роналду упустил верный шанс вырвать победу, не реализовав 11-метровый - 1:1.

Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле впервые после болезни и провел 19 минут. «Ювентус» догнал «Интер» на втором месте, бергамаски - восьмые.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Аталанта, Алексей Миранчук
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола