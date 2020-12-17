Роналду подвёл итоги матча с «Аталантой»

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о ничейном результате в поединке против «Аталанты» (1:1) в рамках 12-го тура чемпионата Италии. В начале второго тайма 35-летний португалец не смог реализовать пенальти.

«Это не тот результат, которого мы хотели. Теперь нужно восстановиться и сосредоточиться на следующем матче!», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

После 12 туров туринский гранд набрал 24 пункта и занимает третью позицию в чемпионате Италии. В следующем туре подопечные Андреа Пирло на выезде сыграют против «Пармы». Матч состоится в субботу, 19-го декабря, начало - 22:45 по московскому времени.