​Гасперини подтвердил, что Миранчук возобновил тренировки

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу полузащитника Алексея Миранчука, который в последнее время не работал с командой из-за коронавирусной инфекции.

«Сегодня Миранчук впервые смог тренироваться после того, как сдал отрицательный результат теста на коронавирус», - рассказал Гасперини журналистам на пресс-конференции.

В среду, шестнадцатого декабря, «Аталанта» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Ювентуса».

Алексей Миранчук после перехода в «Аталанту» провёл за команду четыре матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.