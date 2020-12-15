​Гасперини подтвердил, что Миранчук возобновил тренировки

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15 Декабря 2020, 18:43,
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу полузащитника Алексея Миранчука, который в последнее время не работал с командой из-за коронавирусной инфекции.
«Сегодня Миранчук впервые смог тренироваться после того, как сдал отрицательный результат теста на коронавирус», - рассказал Гасперини журналистам на пресс-конференции.
В среду, шестнадцатого декабря, «Аталанта» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Ювентуса».
Алексей Миранчук после перехода в «Аталанту» провёл за команду четыре матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Джан Пьеро Гасперини