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​Гасперини: «Ювентус» уже не абсолютный фаворит»

17 Декабря 2020, 00:41,

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался после гостевой ничьей с «Ювентусом» (1:1).

«Это отличный результат в игре с сильным соперником. В какой-то момент мы даже чувствовали, что можем победить. Мы ошиблись с несколькими передачами в завершении, которые могли стать решающими для взятия ворот.

Голлини сыграл потрясающе. От отбил пенальти от Роналду, который не забивает с точки один раз из ста.

«Ювентус» - один из фаворитов Серии А, но не абсолютный фаворит. Их статус уже изменился. Мы можем играть наравне со всеми командами», - приводит слова Гасперини Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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