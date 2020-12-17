​Гасперини: «Ювентус» уже не абсолютный фаворит»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался после гостевой ничьей с «Ювентусом» (1:1).

«Это отличный результат в игре с сильным соперником. В какой-то момент мы даже чувствовали, что можем победить. Мы ошиблись с несколькими передачами в завершении, которые могли стать решающими для взятия ворот.

Голлини сыграл потрясающе. От отбил пенальти от Роналду, который не забивает с точки один раз из ста.

«Ювентус» - один из фаворитов Серии А, но не абсолютный фаворит. Их статус уже изменился. Мы можем играть наравне со всеми командами», - приводит слова Гасперини Football Italia.