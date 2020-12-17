Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» показал худший старт в чемпионате Италии с 1984 года

17 Декабря 2020, 08:59,

Global Look Press

В рамках 12-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» встречался с «Аталантой». Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Для подопечных Андреа Пирло это уже шестая ничья в 12 стартовых поединках Серии А. В последний раз «старая синьора» так неудачно стартовала в сезоне-1984/85, завершив сезон лишь на шестой позиции в турнирной таблице.

По итогам 12 туров туринская команда набрала 24 балла и занимает третье место в чемпионате Италии. В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет против «Пармы». Поединок состоится в субботу, 19-го декабря, начало - 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус
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Комментарии (1)
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sedon
17 Декабря 2020, 09:13

Если уж 6 побед и 6 ничьих при 0 поражений, 3 место с отставанием от 1-го всего на 4 очка является худшим стартом за последние 36 лет, то все не так уж плохо у Ювентуса!

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