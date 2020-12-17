«Ювентус» показал худший старт в чемпионате Италии с 1984 года

В рамках 12-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» встречался с «Аталантой». Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Для подопечных Андреа Пирло это уже шестая ничья в 12 стартовых поединках Серии А. В последний раз «старая синьора» так неудачно стартовала в сезоне-1984/85, завершив сезон лишь на шестой позиции в турнирной таблице.

По итогам 12 туров туринская команда набрала 24 балла и занимает третье место в чемпионате Италии. В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет против «Пармы». Поединок состоится в субботу, 19-го декабря, начало - 22:45 по московскому времени.