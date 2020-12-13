Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Миранчук имеет шансы сыграть с «Ювентусом»

13 Декабря 2020, 15:11,

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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в понедельник возобновит тренировки с командой после перенесённого коронавируса. Как сообщает журналист Вячеслав Короткин в своём Telegram-канале «Слава! – новости футбола», Миранчук будет готовиться к матчу против «Ювентуса» наравне с другими футболистами команды.

Алексей Миранчук успел провести за «Аталанту» только четыре матча, отметившись двумя забитыми мячами.

Матч чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Аталантой» пройдёт в Турине в ближайшую среду, шестнадцатого декабря. Стартовый свисток команды услышат в 20:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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