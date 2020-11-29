«Наполи» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

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29 Ноября 2020, 22:09,
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В девятом туре Серии А «Рома» играет в гостях у «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - РомаДоступ после регистрации
Протокол игры
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • Манолас Костас • Кулибали Калиду • Руй Мариу • Демме Диего • Фабиан Руис • Лосано Ирвин • Зелиньски Петр • Инсинье Лоренцо • Мертенс Дрис
Запасные: Оспина Давид • Петанья Андреа • Малку Кевин • Гулам Фаузи • Контини Никита • Льоренте Фернандо • Политано Маттео • Элмас Элиф • Лоботка Станислав • Максимович Никола
Миранте Антонио • Манчини Джанлука • Кристанте Бриан • Ибаньес Рожер • Карсдорп Рик • Пеллегрини Лоренцо • Верету Жордан • Спинаццола Леонардо • Педро Родригес • Мхитарян Генрих • Джеко Эдин
Запасные: Перес Бруно • Диавара Амаду • Провиденс Рубен • Фератович Амир • Жуан Жезус • Фарелли Симоне • Вильяр Гонсало • Калафьори Рикардо • Пау Лопес • Перес Карлес • Майораль Борха
29 ноября. Стадион "Сан-Паоло" (Неаполь).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, Наполи