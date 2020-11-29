Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Наполи» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

29 Ноября 2020, 22:09,

Global Look Press

В девятом туре Серии А «Рома» играет в гостях у «Наполи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Наполи - Рома

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Протокол игры  
Наполи 0:0 Рома
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас Кулибали Калиду Руй Мариу Демме Диего Фабиан Руис Лосано Ирвин Зелиньски Петр Инсинье Лоренцо Мертенс Дрис
Запасные: Оспина Давид Петанья Андреа Малку Кевин Гулам Фаузи Контини Никита Льоренте Фернандо Политано Маттео Элмас Элиф Лоботка Станислав Максимович Никола
Миранте Антонио Манчини Джанлука Кристанте Бриан Ибаньес Рожер Карсдорп Рик Пеллегрини Лоренцо Верету Жордан Спинаццола Леонардо Педро Родригес Мхитарян Генрих Джеко Эдин
Запасные: Перес Бруно Диавара Амаду Провиденс Рубен Фератович Амир Жуан Жезус Фарелли Симоне Вильяр Гонсало Калафьори Рикардо Пау Лопес Перес Карлес Майораль Борха
29 ноября. Стадион "Сан-Паоло" (Неаполь).
Текстовая трансляция  

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Наполи
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