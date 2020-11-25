Домашний стадион «Наполи» предлагают назвать в честь Марадоны

В среду футбольный мир потерял Диего Марадону, который в 60 лет умер после сердечного приступа. В Неаполе болельщики выступили с инициативой назвать домашний стадион «Наполи» «Сан-Паоло» в честь великого аргентинца. Это лучший способ увековечить память Марадоны в городе, где он провел лучшие годы футбольной карьеры с 1984 по 1991 год. С «эль Пибе дель Оро» в составе неаполитанцы выиграли свои два единственные чемпионские титулы в своей истории. В 2005 году Марадоны приезжал в Неаполь, чтобы встретиться с местными жителями и болельщиками футбольного клуба.

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