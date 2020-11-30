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Черданцев: «Мэру Неаполя нужно было плюнуть на всё и пустить зрителей»

30 Ноября 2020, 00:19,

Global Look Press

Известный комментатор Георгий Черданцев считает, что мэр Неаполя должен был разрешить присутствие зрителей на стадионе на матче между «Наполи» и «Ромой».

«Надо было мэру плюнуть на всё и пустить зрителей. Такое бывает раз в жизни», - написал Черданцев в «Твиттере».

«Наполи» проводит первый матч после смерти Диего Марадоны, который является легендой клуба. Неаполитанцы вышли на матч в специальных футболках, посвященных Марадоне, а капитан команды Лоренцо Инсинье возложил цветы к трибуне.

На данный момент идёт 65-я минута матча, «Наполи» впереди со счётом 2:0, забитыми голами отметились Инсинье и Руис.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Диего Марадона, Георгий Черданцев
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