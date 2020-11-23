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Джеко: «Наконец-то отрицательный тест!»

23 Ноября 2020, 15:12,

Global Look Press

Форвард «Ромы» Эдин Джеко возвращается в общую группу игроков итальянской команды после заболевания коронавирусом, также к тренировкам приступил Крис Смоллинг. Экс-игрок сборной Англии пропустил некоторое время из-за пищевого отравления.

- Наконец-то отрицательный тест! Не могу дождаться момента, когда вернусь к тренировкам с одноклубниками и помогу им показывать хорошие результаты, - написал Джеко в Твиттере.

Босниец сдавал тесты каждый день, пока его команда готовилась к матчу с «Пармой» (3:0), но не успел вернуться в строй к тому моменту.

34-летний футболист забил три гола в семи матчах текущего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Эдин Джеко
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