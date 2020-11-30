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«Наполи» забил «Роме» четыре гола

30 Ноября 2020, 00:50,

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В центральном матче девятого тура Серии А «Наполи» встречался с «Ромой». Обмен неплохими моментами в первой третий матча увенчался ударом Лоренцо Инсинье со штрафного в уголок ворот. Спустя полчаса Фабиан Руис выстрелом метров с 20 удвоил счет. «Наполи» снял все вопросы в концовке. Сначала Дрис Мертенс добавил мяч в сетку после сэйва голкипера, а затем дриблинг Матео Политано с голевым ударом стал украшением матча - 4:0.

«Наполи» набрал 17 очков и догнал на четвертом месте сегодняшнего соперника и «Ювентус».

Протокол игры  
Наполи 4:0 Рома
(1:0) Инсинье Лоренцо 31'    
(2:0) Фабиан Руис 64'    
(3:0) Мертенс Дрис 81'    
(4:0) Политано Маттео 86'    
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни   32' Манолас Костас Кулибали Калиду Руй Мариу Демме Диего   84' (Лоботка Станислав (   84') Фабиан Руис Лосано Ирвин   67' (Политано Маттео (   67') Зелиньски Петр   77' (Элмас Элиф (   77') Инсинье Лоренцо Мертенс Дрис   83' (Петанья Андреа (   83')
Запасные: Оспина Давид Малку Кевин Гулам Фаузи Контини Никита Льоренте Фернандо Максимович Никола
Миранте Антонио Манчини Джанлука   38' (Жуан Жезус (   38') Кристанте Бриан   77' Ибаньес Рожер   29' Карсдорп Рик Пеллегрини Лоренцо   79' (Майораль Борха (   79') Верету Жордан   46' (Вильяр Гонсало (   46') Спинаццола Леонардо Педро Родригес Мхитарян Генрих Джеко Эдин   71' (Перес Карлес (   71')
Запасные: Перес Бруно Диавара Амаду Провиденс Рубен Фератович Амир Фарелли Симоне Калафьори Рикардо Пау Лопес
29 ноября. Стадион "Сан-Паоло" (Неаполь).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Наполи
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