«Наполи» забил «Роме» четыре гола

В центральном матче девятого тура Серии А «Наполи» встречался с «Ромой». Обмен неплохими моментами в первой третий матча увенчался ударом Лоренцо Инсинье со штрафного в уголок ворот. Спустя полчаса Фабиан Руис выстрелом метров с 20 удвоил счет. «Наполи» снял все вопросы в концовке. Сначала Дрис Мертенс добавил мяч в сетку после сэйва голкипера, а затем дриблинг Матео Политано с голевым ударом стал украшением матча - 4:0.

«Наполи» набрал 17 очков и догнал на четвертом месте сегодняшнего соперника и «Ювентус».