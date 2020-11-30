«Наполи» забил «Роме» четыре гола

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30 Ноября 2020, 00:50,
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В центральном матче девятого тура Серии А «Наполи» встречался с «Ромой». Обмен неплохими моментами в первой третий матча увенчался ударом Лоренцо Инсинье со штрафного в уголок ворот. Спустя полчаса Фабиан Руис выстрелом метров с 20 удвоил счет. «Наполи» снял все вопросы в концовке. Сначала Дрис Мертенс добавил мяч в сетку после сэйва голкипера, а затем дриблинг Матео Политано с голевым ударом стал украшением матча - 4:0.
«Наполи» набрал 17 очков и догнал на четвертом месте сегодняшнего соперника и «Ювентус».
Протокол игры
|(1:0) Инсинье Лоренцо 31'
|(2:0) Фабиан Руис 64'
|(3:0) Мертенс Дрис 81'
|(4:0) Политано Маттео 86'
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • 32'Манолас Костас • Кулибали Калиду • Руй Мариу • Демме Диего 84' ( Лоботка Станислав ( 84') • Фабиан Руис • Лосано Ирвин 67' ( Политано Маттео ( 67') • Зелиньски Петр 77' ( Элмас Элиф ( 77') • Инсинье Лоренцо • Мертенс Дрис 83' ( Петанья Андреа ( 83')
Запасные: Оспина Давид • Малку Кевин • Гулам Фаузи • Контини Никита • Льоренте Фернандо • Максимович Никола
Миранте Антонио • Манчини Джанлука 38' ( Жуан Жезус ( 38') • Кристанте Бриан • 77'Ибаньес Рожер • 29'Карсдорп Рик • Пеллегрини Лоренцо 79' ( Майораль Борха ( 79') • Верету Жордан 46' ( Вильяр Гонсало ( 46') • Спинаццола Леонардо • Педро Родригес • Мхитарян Генрих • Джеко Эдин 71' ( Перес Карлес ( 71')
Запасные: Перес Бруно • Диавара Амаду • Провиденс Рубен • Фератович Амир • Фарелли Симоне • Калафьори Рикардо • Пау Лопес
29 ноября. Стадион "Сан-Паоло" (Неаполь).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Наполи