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Не стану отрицать, у меня дрожали ноги при встрече с вами - трогательное прощание Инсинье с Марадоной

25 Ноября 2020, 22:29,

Global Look Press

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье написал трогательное послание ушедшему в лучший мир Диего Марадоне.

- С первого дня по прибытию в наш любимый Неаполь вы стали настоящим неаполитанцем, - написал Инсинье в Инстаграме. - Вы отдавали себя всего за своих людей, защищали эту землю и любили ее. Вы дарили радость, улыбки, трофеи, любовь. Я рос под рассказы семьи о ваших подвигах, смотря и пересматривая ваши бесконечные матчи. Вы были величайшим игроком в истории, вы были нашим Диего.

Мне посчастливилось встретиться с вами, пообщаться, узнать вас поближе. Не стану отрицать, что у меня тогда дрожали ноги. Вы всегда находили для меня чудесные слова, слова успокоения, которые я никогда не забуду, они останутся со мною навсегда. Как болельщик, неаполитанец и футболист говорю: спасибо за всё D10S. Мы всегда вас будем любить.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Диего Марадона, Лоренцо Инсинье
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