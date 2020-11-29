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​«Наполи» сыграет в специальной форме в честь Марадоны

29 Ноября 2020, 13:39,

Global Look Press

На неделе мир потрясла новость о смерти легендарного Диего Марадоны. Чтобы отдать дань уважения своей легенде, «Наполи» сыграет против «Ромы» в специальной форме.

«Год назад вместе с Kappa мы подумали о разработке особой формы, которая перекликалась бы с Диего Марадоной, его любимой Аргентиной и его тесными узами с жителями Неаполя. Мы надеялись, что Диего сможет увидеть эту форму и, возможно, даже надеть её. Было решено, что в этой форме команда сыграет против «Ромы». Футболка будет иметь большее значение, чем предполагалось изначально», - говорится в сообщении пресс-службы неаполитанцев.

Матч между «Наполи» и «Ромой» стартует в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Диего Марадона
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