Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Джеко пропустит матч с «Пармой», но может сыграть с «Наполи»

19 Ноября 2020, 15:27,

Global Look Press

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко в среду сдал ещё один положительный тест на COVID-19. При этом, как сообщает Il Messaggero, у боснийского футболиста отмечается низкая вирусная нагрузка. Это позволяет клубу надеяться на то, что Джеко сдаст отрицательный тест на коронавирус уже в ближайшие дни.

Джеко пропустит ближайший матч чемпионата Италии, в котором «Рома» сыграет против «Пармы». Однако босниец имеет шансы выйти на поле в игре против «Наполи», которая состоится двадцать девятого ноября.

В чемпионате Италии сезона 2020/2021 Эдин Джеко забил три гола в пяти матчах.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Эдин Джеко
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