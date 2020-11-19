Джеко пропустит матч с «Пармой», но может сыграть с «Наполи»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко в среду сдал ещё один положительный тест на COVID-19. При этом, как сообщает Il Messaggero, у боснийского футболиста отмечается низкая вирусная нагрузка. Это позволяет клубу надеяться на то, что Джеко сдаст отрицательный тест на коронавирус уже в ближайшие дни.

Джеко пропустит ближайший матч чемпионата Италии, в котором «Рома» сыграет против «Пармы». Однако босниец имеет шансы выйти на поле в игре против «Наполи», которая состоится двадцать девятого ноября.

В чемпионате Италии сезона 2020/2021 Эдин Джеко забил три гола в пяти матчах.