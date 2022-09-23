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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Ван Галь: «Тимбер – невероятный игрок, хотя провёл всего 9 матчей за сборную»

 
23 Сентября 2022 • 09:44 Комментировать
Аякс
...
Гоу Эхед Иглс
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01.10 21:00

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Галь похвалил центрального защитника Юррьена Тимбера, который вчера помог «оранжевым» сохранить ворота сухими в выездном матче Лиги наций против Польши. Напомним, подопечные ван Галя победили 2:0.

«Тимбер – невероятный игрок. Он провёл за сборную всего 9 матчей, но уже складывается такое ощущение, что на его счету уже 80 игр. Ему всего 21 год. Иногда мне любопытно, есть ли у него пульс, ведь Юррьен всегда ведёт себя очень спокойно», – сказал ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, Тимбер летом мог перейти из амстердамского «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», но в итоге отказал своему бывшему тренеру Эрику тен Хагу и остался в родном клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Луи Ван Галь Юррьен Тимбер
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