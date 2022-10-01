Классен вошёл в элитный клуб игроков «Аякса», поучаствовавших в 100 и более голах за клуб

Амстердамский «Аякс» потерял очки в игре с «Гоу Эхед Иглс», команды сыграли со счетом 1:1, а единственный мяч в составе амстердамского гранда забил Дави Классен. Это был сотый гол, в котором поучаствовал футболист в рамках Эредивизии в составе клуба.

Из них Классен 67 раз забивал сам, а еще 33 раза ассистировал партнерам. Он стал лишь четвертым игроком клуба в 21-м веке, который добрался до столь престижного рубежа. Ну а предыдущие трое - это Луис Суарес, Ян Хунтелаар и Душан Тадич.

В следующем туре «Аякс» сыграет в гостях с «Волендамом», эта игра в рамках девятого тура чемпионата пройдет восьмого октября.



