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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Классен вошёл в элитный клуб игроков «Аякса», поучаствовавших в 100 и более голах за клуб

01 Октября 2022 • 23:08 Комментировать
Аякс
1:1
Гоу Эхед Иглс
окончен

Амстердамский «Аякс» потерял очки в игре с «Гоу Эхед Иглс», команды сыграли со счетом 1:1, а единственный мяч в составе амстердамского гранда забил Дави Классен. Это был сотый гол, в котором поучаствовал футболист в рамках Эредивизии в составе клуба.

Из них Классен 67 раз забивал сам, а еще 33 раза ассистировал партнерам. Он стал лишь четвертым игроком клуба в 21-м веке, который добрался до столь престижного рубежа. Ну а предыдущие трое - это Луис Суарес, Ян Хунтелаар и Душан Тадич.

В следующем туре «Аякс» сыграет в гостях с «Волендамом», эта игра в рамках девятого тура чемпионата пройдет восьмого октября.  


 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Луис Суарес Клаас-Ян Хунтелаар Душан Тадич Дэви Классен Гоу Эхед Иглс
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окончен Камбюр 3:0 ПСВ 11.00 6.80 1.22
окончен Гронинген 1:4 АЗ Алкмаар 4.70 3.65 1.77
окончен Аякс 1:1 Гоу Эхед Иглс 1.09 10.50 23.00
Идет 64 минута Твенте 1:0 Витесс 1.65 4.00 5.10
02.10  13:15 Фортуна Ситтард ... Волендам 1.78 4.20 3.95
02.10  15:30 НЕК Неймеген ... Фейеноорд 4.90 4.10 1.64
02.10  15:30 Эксельсиор ... Утрехт 3.15 3.65 2.14
02.10  17:45 Ваалвейк ... Спарта Роттердам 2.31 3.55 2.90
02.10  21:00 Эммен ... Херенвен 3.00 3.60 2.23
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