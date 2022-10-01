«Аякс» упустил победу над аутсайдером, пропустив с единственного удара по его воротам

Голландские гранды дружно притормозили в своих последних матчах, проиграв по разу. «Аякс» же после неудачи с «АЗ Алкмааром» не смог одолеть аутсайдеров из «Гоу Эхед Иглс». Гол Дэви Классена мог стать победным, но соперник на 78-й минуте впервые побеспокоил оборону «Аякса» и сравнял счет - 1:1.

Чемпионы упустили первое место, на нем АЗ.