«Аякс» упустил победу над аутсайдером, пропустив с единственного удара по его воротам

Голландские гранды дружно притормозили в своих последних матчах, проиграв по разу. «Аякс» же после неудачи с «АЗ Алкмааром» не смог одолеть аутсайдеров из «Гоу Эхед Иглс». Гол Дэви Классена мог стать победным, но соперник на 78-й минуте впервые побеспокоил оборону «Аякса» и сравнял счет - 1:1.
Чемпионы упустили первое место, на нем АЗ.
Протокол игры
|(1:0) Классен Дэви45'
|78'Виллюмссон Виллюм (1:1)
Пасвер Ремко•Ренсх Девайн•Тимбер Юррьен83' (Лукка Лоренцо (83') •Угелумба Кэлвин•Блинд Дэйли•Гриллич Флориан63' (Альварес Эдсон (63') •Тейлор Кеннет•Окампос Лукас63' (Бергвейн Стевен (63') •Классен Дэви82' (Бергёйс Стивен (82') •Тадич Душан•Броббей Брайан83' (Кудус Мохаммед (83')
Де Ланге Жеффри•Дейл Матс•Амофа Джамал 23'46' (Наубер Геррит (46') •Идзес Джей•Кюйперс Бас•Виллюмссон Виллюм•Линторст Эверт•Ромменс Филипп•Эдвардсен Оливер89' (Фонтан Хосе (89') •Адеканье Бобби72' (Martjin Berden (72') •Лидберг Исак63' (Штоккерс Финн (63')
01 октября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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