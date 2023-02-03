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Чемпионат Германии. Бундеслига

Трапп продлил контракт с «Айнтрахтом» официально

03 Февраля 2023 • 17:06 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Герта
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04.02 17:30

«Айнтрахт» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Кевином Траппом.

Новое соглашение 32-летнего немца рассчитано до лета 2026 года. Также оно включает в себя опцию продления ещё на сезон. Цвета «Айнтрахта» футболист защищает с 2019 года, ранее он выступал за французский «ПСЖ».

В текущем сезоне Трапп провёл в составе «Айнтрахта» 26 матчей, пропустив в них 35 голов и семь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает голкипера сборной Германии в 8,5 миллионов евро.

После 18 туров текущего розыгрыша Бундеслиги «Айнтрахт» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.   

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Кевин Трапп
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АЙНТРАХТ ФР ГЕРТА
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