«Айнтрахт» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Кевином Траппом.

Новое соглашение 32-летнего немца рассчитано до лета 2026 года. Также оно включает в себя опцию продления ещё на сезон. Цвета «Айнтрахта» футболист защищает с 2019 года, ранее он выступал за французский «ПСЖ».

В текущем сезоне Трапп провёл в составе «Айнтрахта» 26 матчей, пропустив в них 35 голов и семь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает голкипера сборной Германии в 8,5 миллионов евро.

После 18 туров текущего розыгрыша Бундеслиги «Айнтрахт» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.