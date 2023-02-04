«Айнтрахт» устроил «Герте» разгром

В 19-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» играл против аутсайдеров из «Герты». Моментов было откровенно мало, и все три удара в створ ворот гостей стали голевыми. В середине первого тайма Рандаль Коло-Муани забил с пенальти и с игры - 2:0. Точку поставил Бута на четвертой компенсированной минуте поединка - 3:0.
«Айнтрахт» - уже пятый, «Герта» - предпоследняя.
Протокол игры
|(1:0) Коло-Муани Рандаль21'
|(2:0) Коло-Муани Рандаль28'
|(3:0) Бута90'
Трапп Кевин•Тута• 64'Хасебе Макото•Н'Дика Эван•Бута•Макс Филипп69' (Роде Себастьян (69') •Камада Даити69' (Борре Рафаэль (69') •Соу Джибрил90' (Якич Кристиян (90') •Линдстрём Йеспер69' (Ленц Кристофер (69') •Гётце Марио•Коло-Муани Рандаль84' (Аларио Лукас (84')
Запасные: Рамай Диант•Кнауфф Ансгар•Чендлер Тимоти•Смолчич Хрвое
Кристенсен Оливер•Кенни Джонджо46' (Миттельштедт Максимилиан (46') • 57'Уремович Филип•Кемпф Марк-Оливер•Платтенхардт Марвин•Бутьюс Жан-Поль46' (Джигерджи Толга (46') •Тусар Люка80' (Боатенг Кевин-Принс (80') •Рихтер Марко•Сердар Суат•Лукебакио Доди46' (Нганкам Жессик (46') •Нидерлехнер Флориан 22'76' (Шерхант Дерри (76')
04 февраля. Стадион "Дойче банк Парк".
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