«Айнтрахт» устроил «Герте» разгром

В 19-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» играл против аутсайдеров из «Герты». Моментов было откровенно мало, и все три удара в створ ворот гостей стали голевыми. В середине первого тайма Рандаль Коло-Муани забил с пенальти и с игры - 2:0. Точку поставил Бута на четвертой компенсированной минуте поединка - 3:0.

«Айнтрахт» - уже пятый, «Герта» - предпоследняя.