Нападающий «Герты» Эджуке пропустит два месяца из-за травмы

Вингер «Герты» Чидера Эджуке пропустит из-за травмы два месяца. Об этом сообщает BSN Sports. Отмечается, что 25-летний нигериец получил повреждение еще во время подготовки команды к возобновлению сезона.

Напомним, нападающий выступает за немецкий клуб на правах аренды, его контракт принадлежит ЦСКА. В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет три результативнее передачи.

После 18 туров «Герта» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 14 очков.

В следующем туре «Герта» сыграет с «Айнтрахтом», встреча состоится 4 февраля.