Терзич: «Эмре Джан очень силён в игре один на один»

Наставник дортмундской «Боруссии» прокомментировал выступление игрока своей команды Эмре Джана.

«Эмре Джан очень силён в игре один на один, очень силён в наземных и воздушных дуэлях. И он очень хорошо владеет мячом, хорошо демонстрирует свои навыки на свободном пространстве. Он воспользовался своим шансом в воскресенье [в матче с «Байером» (2:0)]. Мы надеемся, что он продолжит выступать в том же духе, потому что тогда он станет важным игроком», - сказал главный тренер «чёрно-жёлтых» во время пресс-конференции.

Следующий матч «Боруссия» проведёт дома четвёртого февраля, соперником станет «Фрайбург».