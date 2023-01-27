Леверкузенский «Байер» нашёл голкипера, которым заменит в своём составе травмированного Андрея Лунёва. Им стал вратарь «Реймса» Патрик Пенц, сообщает официальный сайт «аптекарей». Теперь ему предстоит конкурировать с Лукашем Градецки – основным вратарём клуба.

26-летний австрийский игрок подписал контракт с немецким клубом до середины 2025 года. В текущем сезоне в семи матчах за клуб он пропустил 14 раз.

Спортивный директор немецкого клуба Симон Рольфес подчеркнул важность трансфера, так как пока не понятно, в какие сроки Андрей Лунёв вернётся в состав после реабилитации. И добавил, что это сильный футболист с богатой игровой карьерой.

«Байер» идёт в Бундеслиге на восьмом месте, возглавляет команду Хаби Алонсо.