Хаби Алонсо прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии»

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение в матче немецкой Бундеслиги против дортмундской «Боруссии».

«Мы контролировали игру в первые 20 минут. У нас был явный момент Диаби. Мы проиграли, нам нужно продолжать. Игра не была хорошей, но и катастрофы не случилось», — приводит слова чемпиона мира и Европы издание Kicker.

Напомним, что «аспириновые» уступили со счётом 0:2, оставшись на девятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги с 24 очками. Дортмундская «Боруссия» располагается на 4-м месте с 34 баллами за 18 матчей.