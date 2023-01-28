«Боруссия» Дортмунд ещё не получала предложений по Беллингему

Дортмундская «Боруссия» ещё не получала предложений по трансферу своего полузащитника Джуда Беллингема, несмотря на огромное количество слухов вокруг футболиста. Спортивный директор клуба Себастьян Кель заявил, что «шмели» ещё не получали никаких конкретных предложений по продаже англичанина. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Напомним, ранее сообщалось, что «Боруссия» будет требовать за своего футболиста свыше 100 миллионов евро грядущим летом. На полузащитника претендуют такие клубы, как «Реал» Мадрид, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

В нынешнем сезоне Беллингем отметился 4 голами и 3 результативными передачами в Бундеслиге.