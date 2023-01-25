Алле впервые оформил голевое действие после удаления опухоли

Форвард дортмундской «Боруссии» Себастьян Алле впервые после удаления опухоли совершил голевое действие в официальном матче. Это случилось сегодня, когда его «Боруссия» приехала в гости к «Майнцу».

История с голом похожа на кинофильм. «Шмели» выиграли 2:1, а решающий гол в компенсированное забил Джованни Рейна с голевого паса именно от Алле. В итоге «Боруссия» набрала ценные три очка и идёт в зоне попадания в Лигу чемпионов на четвёртой строчке, отставая от «Баварии» с первого места на пять баллов.

Напомним, Алле перешёл в «Боруссию» летом 2022 года из «Аякса», но позже у него обнаружили рак. Всю вторую половину года он лечился и дважды был прооперирован.