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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ройс продолжает переговоры с «Боруссией», но изучает другие варианты

27 Января 2023 • 23:11 Комментировать
Байер Л
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Боруссия Д
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29.01 19:30

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пока не решил, останется ли в клубе.

Контракт 33-летнего футболиста со «шмелями» истекает в июне, на фоне чего интерес к нему проявляли «Аль-Наср» и «Манчестер Юнайтед». По информации издания 90min, Ройс продолжает переговоры с «Боруссией» по новому трудовому договору, но не отвергает и другие варианты продолжения карьеры. Известно, что немецкий атакующий полузащитник предпочитает выступать в Европе.

Марко Ройс провёл 368 матчей за дортмундцев с момента прихода в 2012 году, 156 раз поразив чужие ворота. В нынешнем сезоне на его счету три гола и четыре ассиста в 12 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс
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