Ройс продолжает переговоры с «Боруссией», но изучает другие варианты

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пока не решил, останется ли в клубе.

Контракт 33-летнего футболиста со «шмелями» истекает в июне, на фоне чего интерес к нему проявляли «Аль-Наср» и «Манчестер Юнайтед». По информации издания 90min, Ройс продолжает переговоры с «Боруссией» по новому трудовому договору, но не отвергает и другие варианты продолжения карьеры. Известно, что немецкий атакующий полузащитник предпочитает выступать в Европе.

Марко Ройс провёл 368 матчей за дортмундцев с момента прихода в 2012 году, 156 раз поразив чужие ворота. В нынешнем сезоне на его счету три гола и четыре ассиста в 12 поединках.