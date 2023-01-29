Дортмундская «Боруссия» остановила победную серию «Байера»

В чемпионате Германии завершился первый тур второго круга. Выигравший пять матчей подряд «Байер» принимал «Боруссию» из Дортмунда. Леверкузенцы постоянно обостряли у чужих ворот, но кураж поймал голкипер Грегор Кобель и неоднократно выручал гостей. А вот «Боруссия» намного лучше использовала свои редкие моменты. На 33-й минуте Карим Адейеми получил мяч в центре штрафной и направил его в правый угол ворот. В начале второго тайма Эдмон Тапсоба пытался помешать Джуду Беллингему замкнуть прострел и срезал мяч в свои ворота.
«Боруссия» вернула себе место в топ-четверке, а «Байер» идет девятым.
Протокол игры
|33'Адейеми Карим (0:1)
|53'Тапсоба Эдмон (0:2)
Градецки Лукаш•Фримпонг Жереми•Тапсоба Эдмон• 28'Та Джонатан63' (Баккер Митчел (63') •Инкапье Пьеро•Паласиос Эксекиэль70' (Гложек Адам (70') •Андрих Роберт•Диаби Мусса•Амири Надим80' (Азмун Сердар (80') •Адли Амин80' (Демирбай Керем (80') •Вирц Флориан 60'70' (Беллараби Карим (70')
Кобель Грегор•Вольф Мариус85' (Ройс Марко (85') •Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Рюэрсон Юлиан• 90'Брандт Юлиан85' (Хуммельс Матс (85') •Беллингем Джуд•Джан Эмре•Эзкан Салих• 60'Адейеми Карим 34'72' (Байно-Гиттенс Джейми (72') •Алле Себастьян61' (Модест Антони (61') 84'
29 января. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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