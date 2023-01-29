Дортмундская «Боруссия» остановила победную серию «Байера»

В чемпионате Германии завершился первый тур второго круга. Выигравший пять матчей подряд «Байер» принимал «Боруссию» из Дортмунда. Леверкузенцы постоянно обостряли у чужих ворот, но кураж поймал голкипер Грегор Кобель и неоднократно выручал гостей. А вот «Боруссия» намного лучше использовала свои редкие моменты. На 33-й минуте Карим Адейеми получил мяч в центре штрафной и направил его в правый угол ворот. В начале второго тайма Эдмон Тапсоба пытался помешать Джуду Беллингему замкнуть прострел и срезал мяч в свои ворота.

«Боруссия» вернула себе место в топ-четверке, а «Байер» идет девятым.