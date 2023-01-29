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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» остановила победную серию «Байера»

29 Января 2023 • 21:24 Комментировать
Байер Л
0:2
Боруссия Д
окончен

В чемпионате Германии завершился первый тур второго круга. Выигравший пять матчей подряд «Байер» принимал «Боруссию» из Дортмунда. Леверкузенцы постоянно обостряли у чужих ворот, но кураж поймал голкипер Грегор Кобель и неоднократно выручал гостей. А вот «Боруссия» намного лучше использовала свои редкие моменты. На 33-й минуте Карим Адейеми получил мяч в центре штрафной и направил его в правый угол ворот. В начале второго тайма Эдмон Тапсоба пытался помешать Джуду Беллингему замкнуть прострел и срезал мяч в свои ворота.

«Боруссия» вернула себе место в топ-четверке, а «Байер» идет девятым.

Протокол игры  
Байер Л0:2Боруссия Д
  33'Адейеми Карим (0:1)
  53'Тапсоба Эдмон (0:2)
Градецки ЛукашФримпонг ЖеремиТапсоба Эдмон  28'Та Джонатан 63' (Баккер Митчел ( 63') Инкапье ПьероПаласиос Эксекиэль 70' (Гложек Адам ( 70') Андрих РобертДиаби МуссаАмири Надим 80' (Азмун Сердар ( 80') Адли Амин 80' (Демирбай Керем ( 80') Вирц Флориан  60' 70' (Беллараби Карим ( 70')
Запасные: Ломб НикласФосу-Менса ТимотиСинкгравен ДэйлиКоссуну Одилон
Кобель ГрегорВольф Мариус 85' (Ройс Марко ( 85') Зюле НикласШлоттербек НикоРюэрсон Юлиан  90'Брандт Юлиан 85' (Хуммельс Матс ( 85') Беллингем ДжудДжан ЭмреЭзкан Салих  60'Адейеми Карим  34' 72' (Байно-Гиттенс Джейми ( 72') Алле Себастьян 61' (Модест Антони ( 61'  84')
Запасные: Рейна ДжованниМукоко ЮссуфаГеррейру РафаэлМайер Александер IIМален Дониэлл
29 января. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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