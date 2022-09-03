Президент «Баварии» назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мыслями о перспективах мюнхенского клуба в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

В групповом этапе гранду немецкого футбола предстоит сыграть с «Барселоной», «Интером» и «Викторией» Пльзень.

«Непростая группа. «Интер» и «Барса» – два европейских «тяжеловеса», не стоит недооценивать и «Викторию». Но я убеждён, что мы пройдём дальше – у нас очень сильная команда, – цитирует Хайнера журналист Максимилиан Кох. – Рассуждая о главных фаворитах турнира, всегда следует помнить о «Реале». На мой взгляд, к числу сильнейших также относятся «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ», но мы в «Баварии» рассчитываем выиграть Лигу чемпионов», – рассказал президент мюнхенского суперклуба.