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Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Баварии» назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

 
03 Сентября 2022 • 02:03 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
Через 13 ч. 37 мин.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мыслями о перспективах мюнхенского клуба в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

В групповом этапе гранду немецкого футбола предстоит сыграть с «Барселоной», «Интером» и «Викторией» Пльзень.

«Непростая группа. «Интер» и «Барса» – два европейских «тяжеловеса», не стоит недооценивать и «Викторию». Но я убеждён, что мы пройдём дальше – у нас очень сильная команда, – цитирует Хайнера журналист Максимилиан Кох. – Рассуждая о главных фаворитах турнира, всегда следует помнить о «Реале». На мой взгляд, к числу сильнейших также относятся «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ», но мы в «Баварии» рассчитываем выиграть Лигу чемпионов», – рассказал президент мюнхенского суперклуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лига Чемпионов Герберт Хайнер
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УНИОН БЕРЛИН БАВАРИЯ
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03.09  16:30 Унион Берлин ... Бавария
03.09  16:30 Бохум ... Вердер 2.90 3.60 2.30
03.09  19:30 Айнтрахт Фр ... РБ Лейпциг
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