Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер: «Бавария» играла слишком медленно»

 
03 Сентября 2022 • 23:31 Комментировать
Унион Берлин
1:1
Бавария
окончен

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер не в восторге от выступления своей команды в матче с «Унионом» (1:1).

«Унион» показал то, чего мы и ожидали. Мы почти сразу сравняли счёт после пропущенного гола, но в целом играли слишком медленно и двигались не лучшим образом, – отмечает звезда «Баварии» в послематчевом интервью. – Остаётся лишь поздравить «Унион». На мой взгляд, мы выглядели пристойно, но, конечно, не отлично. Мы не можем быть довольны собой. Нужно отдать должное сопернику», – сказал Мюллер.

После пяти туров Бундеслиги «Бавария» располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 11 набранными очками. Столько же набрал и «Унион». Лидируют в чемпионате «Фрайбург» и «Боруссия» Дортмунд – по 12 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Унион Берлин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Штуттгарт 1:1 Шальке 04 1.75 4.05 4.30
окончен Байер Л 2:3 Фрайбург 1.88 3.85 3.85
окончен Унион Берлин 1:1 Бавария
окончен Бохум 0:2 Вердер 2.90 3.60 2.30
окончен Вольфсбург 2:4 Кёльн 2.10 3.50 3.40
окончен Айнтрахт Фр 4:0 РБ Лейпциг
04.09  16:30 Аугсбург ... Герта 2.50 3.45 2.75
04.09  18:30 Боруссия М ... Майнц
Все матчи
Новости
03 Сентября
23:31 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Бавария» играла слишком медленно»
21:43 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» получил полную сетку мячей в матче с «Айнтрахтом»
20:55 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о второй подряд ничьей: «У «Баварии» нет проблем в атаке»
20:21 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Унион» заслужил ничью в матче с «Баварией»
18:31 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» в меньшинстве не проиграл «Шальке»
18:31 · Германия. Бундеслига
«Вердер» вырвал победу в матче с главными аутсайдерами
18:30 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» забил четыре мяча «Вольфсбургу»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Байер» потерпел четвёртое поражение в сезоне, уступив «Фрайбургу»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не смогла победить во втором матче подряд
16:00 · Германия. Бундеслига
«Унион» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 4
10:33 · Германия. Бундеслига
Тренер «Боруссии» Терзич подвёл итоги матча с «Хоффенхаймом»
08:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не продаст Мусиалу за 100 миллионов евро
06:39 · Германия. Бундеслига
Агент высказался о контракте Лунёва с «Байером»
02:28 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Наша защита способна сдержать Левандовски»
02:03 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем