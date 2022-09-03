Мюллер: «Бавария» играла слишком медленно»

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер не в восторге от выступления своей команды в матче с «Унионом» (1:1).

«Унион» показал то, чего мы и ожидали. Мы почти сразу сравняли счёт после пропущенного гола, но в целом играли слишком медленно и двигались не лучшим образом, – отмечает звезда «Баварии» в послематчевом интервью. – Остаётся лишь поздравить «Унион». На мой взгляд, мы выглядели пристойно, но, конечно, не отлично. Мы не можем быть довольны собой. Нужно отдать должное сопернику», – сказал Мюллер.

После пяти туров Бундеслиги «Бавария» располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 11 набранными очками. Столько же набрал и «Унион». Лидируют в чемпионате «Фрайбург» и «Боруссия» Дортмунд – по 12 очков.