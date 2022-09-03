Нагельсманн: «Унион» заслужил ничью в матче с «Баварией»

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн отметил выступление берлинского «Униона» в матче против своей команды.

Встреча, прошедшая в рамках пятого тура Бундеслиги, завершилась со счётом 1:1.

«Ничья – закономерный итог. Сегодня мы не создали столько голевых моментов, как в поединке с «Гладбахом», поэтому о двух упущенных очках говорить не приходится. Мы выглядели не так уверенно, как в предыдущих играх. «Унион» действовал организованно и компактно защищался – соперник заслужил ничью», – считает главный тренер мюнхенцев.

Не сумев победить во втором матче подряд, «Бавария» пропустила вперёд «Фрайбург» и «Боруссию» Дортмунд в турнирной таблице.