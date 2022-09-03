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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Унион» заслужил ничью в матче с «Баварией»

 
03 Сентября 2022 • 20:21 Комментировать
Унион Берлин
1:1
Бавария
окончен

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн отметил выступление берлинского «Униона» в матче против своей команды.

Встреча, прошедшая в рамках пятого тура Бундеслиги, завершилась со счётом 1:1.

«Ничья – закономерный итог. Сегодня мы не создали столько голевых моментов, как в поединке с «Гладбахом», поэтому о двух упущенных очках говорить не приходится. Мы выглядели не так уверенно, как в предыдущих играх. «Унион» действовал организованно и компактно защищался – соперник заслужил ничью», – считает главный тренер мюнхенцев.

Не сумев победить во втором матче подряд, «Бавария» пропустила вперёд «Фрайбург» и «Боруссию» Дортмунд в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Унион Берлин Юлиан Нагельсманн
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окончен Байер Л 2:3 Фрайбург 1.88 3.85 3.85
окончен Унион Берлин 1:1 Бавария
окончен Бохум 0:2 Вердер 2.90 3.60 2.30
Идет 67 минута Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг
04.09  16:30 Аугсбург ... Герта 2.50 3.45 2.75
04.09  18:30 Боруссия М ... Майнц
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