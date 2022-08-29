Забитцер: «Мы с Киммихом отлично дополняем друг друга»

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер рассказал о своих впечатлениях от игры в связке с Йозуа Киммихом. Напомним, что оба футболиста с начала сезона являются основными хавбеками мюнхенцев.

«Йозуа – топ-игрок на своей позиции. Мы отлично дополняем друг друга. Он частенько любит бегать вперёд, а мне нравится его подстраховывать. Мы не пропускаем много голов, а я наслаждаюсь игровым временем», – цитирует Забитцера журналист Филипп Кесслер.

Напомним, что под конец сезона «Бавария» отказалась от идеи трансфера Конрада Лаймера из «РБ Лейпцига», так как главный тренер Юлиан Нагельсманн остался под впечатлением от игры Забитцера.