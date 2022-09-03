Нагельсманн – о второй подряд ничьей: «У «Баварии» нет проблем в атаке»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не считает, что атака «Баварии» заслуживает критики.

Мюнхенцы уверенно начали сезон, но в двух последних встречах чемпионата не смогли победить, сыграв вничью с «Боруссией» Мёнхенгладбах и берлинским «Унионом» (оба раза – 1:1).

«Нехватка креативности против команд с плотной обороной? Это смелое заявление. Сегодня у нас было четыре стопроцентных момента, а в матче с «Гладбахом» мы пробили по воротам больше тридцати раз – думаю, этого вполне достаточно. У нас впечатляющая разница голов. В этот раз нам просто не хватило эффективности в завершении», – заявил Нагельсманн.