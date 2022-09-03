«Бавария» не смогла победить во втором матче подряд

Матч пятого тура Бундеслиги между «Унионом» и «Баварией» подтвердил опасения болельщиков мюнхенского клуба, что проблемы с реализацией в игре с гладбахской «Боруссией» - это новая проблема. Вот и сегодня чемпионы доминировали в игре с другим лидером, но плохо использовали моменты.

В начале игры после подачи со штрафного Шеральдо Бекер пробил ногой в противоход голкиперу. Соперник устроил штурм чужих ворот, и после подачи углового мяч все же оказался в сетке после удара Йозуа Киммиха. Далее лучшие моменты были у Лероя Сане с разворота и Джейми Левелинга, но в обоих случаях спасали голкиперы.