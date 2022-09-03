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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не смогла победить во втором матче подряд

 
03 Сентября 2022 • 18:30 Комментировать
Унион Берлин
1:1
Бавария
окончен

Матч пятого тура Бундеслиги между «Унионом» и «Баварией» подтвердил опасения болельщиков мюнхенского клуба, что проблемы с реализацией в игре с гладбахской «Боруссией» - это новая проблема. Вот и сегодня чемпионы доминировали в игре с другим лидером, но плохо использовали моменты.

В начале игры после подачи со штрафного Шеральдо  Бекер пробил ногой в противоход голкиперу. Соперник устроил штурм чужих ворот, и после подачи углового мяч все же оказался в сетке после удара Йозуа Киммиха. Далее лучшие моменты были у Лероя Сане с разворота и Джейми Левелинга, но в обоих случаях спасали голкиперы.

Протокол игры  
Унион Берлин1:1Бавария
(1:0) Бекер Шеральдо12'  
  15'Киммих Йозуа (1:1)
Рённов ФредерикЕккель ПаульКнохе РобинДухи ДанилоТриммель КристоферРюэрсон Юлиан 81' (Гисельман Нико ( 81') Торсби Мортен 85' (Зегуйн Пауль ( 85') Хедира Рани  87'Шефер Андраш 85' (Харагути Генки ( 85') Бекер Шеральдо 62' (Левелинг Джейми ( 62') Бехренс Кевин 62' (Михель Свен ( 62')
Запасные: Баумгартль ТимоПантович МилошОзтунали ЛевинПухач ТымотеушГрилль Леннарт
Нойер МануэльПавар БенжаменЮпамекано ДеоДе Лихт МаттайсАльфонсо Дэвис 85' (Горецка Леон ( 85') Киммих Йозуа  26' 62' (Мюллер Томас ( 62') Забитцер МарсельКоман Кингсли 73' (Гнабри Серж ( 73') Мусиала Джамал 62' (Гравенберх Райан ( 62'  72') Сане ЛеройМане Садио
Запасные: Ульрайх СвенЧупо-Мотинг ЭрикЭрнандес ЛюкаМазрауи НуссерСтанишич Йосип
03 сентября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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окончен Штуттгарт 1:1 Шальке 04 1.75 4.05 4.30
окончен Байер Л 2:3 Фрайбург 1.88 3.85 3.85
окончен Унион Берлин 1:1 Бавария
03.09  19:30 Айнтрахт Фр ... РБ Лейпциг
04.09  16:30 Аугсбург ... Герта 2.50 3.45 2.75
04.09  18:30 Боруссия М ... Майнц
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