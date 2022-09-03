«Бавария» не смогла победить во втором матче подряд

Матч пятого тура Бундеслиги между «Унионом» и «Баварией» подтвердил опасения болельщиков мюнхенского клуба, что проблемы с реализацией в игре с гладбахской «Боруссией» - это новая проблема. Вот и сегодня чемпионы доминировали в игре с другим лидером, но плохо использовали моменты.
В начале игры после подачи со штрафного Шеральдо Бекер пробил ногой в противоход голкиперу. Соперник устроил штурм чужих ворот, и после подачи углового мяч все же оказался в сетке после удара Йозуа Киммиха. Далее лучшие моменты были у Лероя Сане с разворота и Джейми Левелинга, но в обоих случаях спасали голкиперы.
Протокол игры
|(1:0) Бекер Шеральдо12'
|15'Киммих Йозуа (1:1)
Рённов Фредерик•Еккель Пауль•Кнохе Робин•Духи Данило•Триммель Кристофер•Рюэрсон Юлиан81' (Гисельман Нико (81') •Торсби Мортен85' (Зегуйн Пауль (85') •Хедира Рани• 87'Шефер Андраш85' (Харагути Генки (85') •Бекер Шеральдо62' (Левелинг Джейми (62') •Бехренс Кевин62' (Михель Свен (62')
Нойер Мануэль•Павар Бенжамен•Юпамекано Део•Де Лихт Маттайс•Альфонсо Дэвис85' (Горецка Леон (85') •Киммих Йозуа 26'62' (Мюллер Томас (62') •Забитцер Марсель•Коман Кингсли73' (Гнабри Серж (73') •Мусиала Джамал62' (Гравенберх Райан (62') • 72'Сане Лерой•Мане Садио
03 сентября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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