«Боруссия» из Дортмунда оставила «Герту» Шварца в зоне вылета

После провала в матче с «Вердером», где в концовке 2:0 превратились в 2:3, «Боруссия» из Дортмунда не пожалела аутсайдеров из «Герты». Антони Модест стал героем матча благодаря своему удару на 32-й минуте.

«Боруссия» набрала 9 очков и вышла на второе место. «Герта» остается 17-й.

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