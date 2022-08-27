«Боруссия» из Дортмунда оставила «Герту» Шварца в зоне вылета

После провала в матче с «Вердером», где в концовке 2:0 превратились в 2:3, «Боруссия» из Дортмунда не пожалела аутсайдеров из «Герты». Антони Модест стал героем матча благодаря своему удару на 32-й минуте.
«Боруссия» набрала 9 очков и вышла на второе место. «Герта» остается 17-й.
Протокол игры
|32'Модест Антони (0:1)
Кристенсен Оливер•Кенни Джонджо•Кемпф Марк-Оливер81' (Зельке Дейви (81') •Дордой Мартон•Платтенхардт Марвин•Сердар Суат75' (Боатенг Кевин-Принс (75') •Тусар Люка•Бутьюс Жан-Поль55' (Йоветич Стеван (55') •Лукебакио Доди75' (Рихтер Марко (75') • 90'Канга Вилфрид•Эджуке Чидера
Кобель Грегор•Вольф Мариус67' (Мёнье Тома (67') •Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико•Геррейро Рафаэль86' (Азар Торган (86') •Беллингем Джуд•Эзкан Салих•Брандт Юлиан•Ройс Марко•Адейеми Карим61' (Байно-Гиттенс Джейми (61') •Модест Антони86' (Зюле Никлас (86')
27 августа. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
Видео
Герта - Боруссия Дортмунд. Мяч попадает в перекладину после удара Ройса (видео). Чемпионат Германии. Футбол
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