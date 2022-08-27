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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Дортмунда оставила «Герту» Шварца в зоне вылета

 
27 Августа 2022 • 18:33 Комментировать
Герта
0:1
Боруссия Д
окончен

После провала в матче с «Вердером», где в концовке 2:0 превратились в 2:3, «Боруссия» из Дортмунда не пожалела аутсайдеров из «Герты». Антони Модест стал героем матча благодаря своему удару на 32-й минуте.

«Боруссия» набрала 9 очков и вышла на второе место. «Герта» остается 17-й.

Протокол игры  
Герта0:1Боруссия Д
  32'Модест Антони (0:1)
Кристенсен ОливерКенни ДжонджоКемпф Марк-Оливер 81' (Зельке Дейви ( 81') Дордой МартонПлаттенхардт МарвинСердар Суат 75' (Боатенг Кевин-Принс ( 75') Тусар ЛюкаБутьюс Жан-Поль 55' (Йоветич Стеван ( 55') Лукебакио Доди 75' (Рихтер Марко ( 75'  90') Канга ВилфридЭджуке Чидера
Запасные: Пекарик ПетерМиттельштедт МаксимилианЯрстейн РунеTjark ErnstДарида ВладимирШуньич Иван
Кобель ГрегорВольф Мариус 67' (Мёнье Тома ( 67') Хуммельс МатсШлоттербек НикоГеррейро Рафаэль 86' (Азар Торган ( 86') Беллингем ДжудЭзкан СалихБрандт ЮлианРойс МаркоАдейеми Карим 61' (Байно-Гиттенс Джейми ( 61') Модест Антони 86' (Зюле Никлас ( 86')
Запасные: Tom RotheМорей МатеуПасслак ФеликсМукоко ЮссуфаДжан ЭмреМайер Александер IIАлле Себастьян
27 августа. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

Видео

Герта - Боруссия Дортмунд. Мяч попадает в перекладину после удара Ройса (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Герта - Боруссия Дортмунд. Мяч попадает в перекладину после удара Ройса (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Герта - Боруссия Дортмунд. 0:1. Гол Антони Модеста (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Герта - Боруссия Дортмунд. 0:1. Гол Антони Модеста (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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окончен РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург
окончен Хоффенхайм 1:0 Аугсбург 1.45 4.90 6.50
окончен Майнц 0:3 Байер Л
окончен Шальке 04 1:6 Унион Берлин
окончен Герта 0:1 Боруссия Д 4.50 4.50 1.65
27.08  19:30 Бавария ... Боруссия М 1.19 7.90 12.00
28.08  16:30 Кёльн ... Штуттгарт 2.10 3.65 3.35
28.08  18:30 Вердер ... Айнтрахт Фр 2.40 3.50 2.80
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