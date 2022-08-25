Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта с защитником команды Антониосом Пападопулосом.

Новое соглашение 22-летнего немца со «шмелями» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 350 тысяч евро.

В минувшем сезоне футболист провёл за «Боруссию» три матча, не отметившись в них результативными действиями. Большую часть сезона Пападопулос провёл в резервной команде дортмундцев, где забил один гол и отдал одну результативную передачу в 26 встречах.

Свой следующий матч «Боруссия» проведёт 27 августа против «Герты». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.