Терзич: «Заслуженная победа»

В четвертом туре начавшегося чемпионата немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» сумела переиграть в гостевом матче берлинскую «Герту», и наставник «шмелей» Эдин Терзич очень доволен успехом. Для «Боруссии» это была третья победа в четырех проведенных матчах, команда набрала девять очков.

- Мы должны были продемонстрировать что-то после удручающего поражения на прошлой неделе. Все получилось. Наша победа была заслуженной, - считает Эдин Терзич, слова которого цитирует немецкое издание KIcker.

В следующем, пятом туре немецкого чемпионата Бундеслигн «Боруссия» примет дома «Хоффенхайм».