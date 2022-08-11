​Лунёв сыграет за «Байер» в третий раз

На выходных «Байер» проведёт матч второго тура немецкой Бундеслиги против «Аугсбурга». Место в воротах леверкузенской команды займёт россиянин Андрей Лунёв. Информацию подтвердил главный тренер «фармацевтов» Херардо Сеоане, чьи слова приводит пресс-служба клуба.
Андрей Лунёв заменит основного голкипера «Байера» Лукаша Градецки – финн получил красную карточку в игре первого тура чемпионата против дортмундской «Боруссии».
Ранее Андрей Лунёв дважды играл за «Байер» - в матче Лиги Европы против «Ференцвароша» (декабрь 2021, поражение 0:1) и в матче Бундеслиги против «Фрайбурга» (май 2022, победа 2:1).