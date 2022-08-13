«Байер» неожиданно уступил «Аугсбургу»

«Байер» принимал «Аугсбург» во втором туре чемпионата Германии и быстро пропустил после удара Фредрика Йенсена. «Аспириновые» доминировали на поле, но смогли только сравнять счет, на 43-й минуте отличился Чарлес Арангис. В концовке же Андре Хан вырвал для гостей победу - 2:1.

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