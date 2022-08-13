«Байер» неожиданно уступил «Аугсбургу»

«Байер» принимал «Аугсбург» во втором туре чемпионата Германии и быстро пропустил после удара Фредрика Йенсена. «Аспириновые» доминировали на поле, но смогли только сравнять счет, на 43-й минуте отличился Чарлес Арангис. В концовке же Андре Хан вырвал для гостей победу - 2:1.
Протокол игры
|15'Йенсен Фредрик (0:1)
|(1:1) Арангис Чарлес43'
|83'Хан Андре (1:2)
Лунёв Андрей•Фримпонг Жереми87' (Коссуну Одилон (87') •Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Баккер Митчел62' (Демирбай Керем (62') •Арангис Чарлес87' (Похьянпало Йоэль (87') •Паласиос Эксекиэль62' (Инкапье Пьеро (62') •Диаби Мусса•Азмун Сердар• 79'Гложек Адам66' (Адли Амин (66') •Шик Патрик
Гикевич Рафал• 82'Гумни Роберт•Гоувелеув Джеффри• 70'Удуохаи Феликс•Педерсен Мадс• 35'Иаго Лопес66' (Калиджиури Даниэль (66') •Майер Арне88' (Бауэр Максимилиан (88') • 89'Груэсо Карлос•Реджбекай Элвис 76'90' (Пепи Рикардо (90') •Йенсен Фредрик67' (Нидерлехнер Флориан (67') •Демирович Эрмедин 42'67' (Хан Андре (67')
Запасные: Гётце Феликс•Кляйн Даниэль•Мэлоун Морис
13 августа. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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