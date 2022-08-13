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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» неожиданно уступил «Аугсбургу»

13 Августа 2022 • 18:37 Комментировать
Байер Л
1:2
Аугсбург
окончен

«Байер» принимал «Аугсбург» во втором туре чемпионата Германии и быстро пропустил после удара Фредрика Йенсена. «Аспириновые» доминировали на поле, но смогли только сравнять счет, на 43-й минуте отличился Чарлес Арангис. В концовке же Андре Хан вырвал для гостей победу - 2:1.

Протокол игры  
Байер Л1:2Аугсбург
  15'Йенсен Фредрик (0:1)
(1:1) Арангис Чарлес43'  
  83'Хан Андре (1:2)
Лунёв АндрейФримпонг Жереми 87' (Коссуну Одилон ( 87') Та ДжонатанТапсоба ЭдмонБаккер Митчел 62' (Демирбай Керем ( 62') Арангис Чарлес 87' (Похьянпало Йоэль ( 87') Паласиос Эксекиэль 62' (Инкапье Пьеро ( 62') Диаби МуссаАзмун Сердар  79'Гложек Адам 66' (Адли Амин ( 66') Шик Патрик
Запасные: Ломб НикласПаулиньо ЖозеСинкгравен ДэйлиАмири НадимБеллараби Карим
Гикевич Рафал  82'Гумни РобертГоувелеув Джеффри  70'Удуохаи ФеликсПедерсен Мадс  35'Иаго Лопес 66' (Калиджиури Даниэль ( 66') Майер Арне 88' (Бауэр Максимилиан ( 88'  89') Груэсо КарлосРеджбекай Элвис  76' 90' (Пепи Рикардо ( 90') Йенсен Фредрик 67' (Нидерлехнер Флориан ( 67') Демирович Эрмедин  42' 67' (Хан Андре ( 67')
Запасные: Гётце ФеликсКляйн ДаниэльМэлоун Морис
13 августа. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

Видео

0:1. Гол Фредрика Йенсена (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Фредрика Йенсена (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол Чарлеса Арангиса (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол Чарлеса Арангиса (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:2. Гол Андре Хана (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:2. Гол Андре Хана (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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окончен Герта 1:1 Айнтрахт Фр 2.90 3.60 2.46
окончен РБ Лейпциг 2:2 Кёльн 1.49 5.00 6.20
окончен Хоффенхайм 3:2 Бохум 1.77 4.10 4.50
окончен Вердер 2:2 Штуттгарт 2.44 3.50 3.00
окончен Байер Л 1:2 Аугсбург 1.47 5.20 6.40
Идет 2 минута Шальке 04 0:0 Боруссия М 2.95 3.60 2.43
14.08  16:30 Майнц ... Унион Берлин
14.08  18:30 Бавария ... Вольфсбург 1.15 8.50 16.00
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Сегодня, 13 Августа
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